Congreso de Oaxaca pide a Murat cuentas sobre deuda de 3.5 mmdp

-El documento señala que resulta inconcebible que la mayoría de los proyectos de inversión pública autorizados, no estén validados y listos para ser ejecutados

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.-Han pasado cinco meses desde que el congreso del estado aprobó un endeudamiento al gobierno de Oaxaca de hasta 3 mil 500 millones de pesos, sin embargo es poca la información que las autoridades de la entidad y el propio gobernador Alejandro Murat han dado a la opinión pública, sobre todo en lo que se refiere a las obras que se realizarían con ese recurso.

Es por ello que este miércoles el poder legislativo exhortó al ejecutivo estatal, para que por medio de la Secretaría de Finanzas, se agilice la validación de los proyectos que se tienen contemplados en la solicitud que se presentó al congreso para aprobar dicho endeudamiento.

El exhorto manifiesta que “el tiempo guarda un significado de conceder eficacia y eficiencia a los resultados de los proyectos y obras públicas” y es que fue el pasado 3 de octubre de 2019, cuando el congreso aprobó el endeudamiento, posteriormente se hizo la publicación en el diario oficial del estado.

Cabe recordar que ese recurso sería utilizado para realizar obras en las ocho regiones de la entidad, así como liquidar la deuda a corto plazo y refinanciar la deuda a largo plazo, sin embargo ninguna de estas acciones se ha llevado a cabo a más de cinco meses.

También se pidieron avances a SINFRA, la Comisión Estatal del Agua y a CAO, estas dependencias respondieron que se encuentran en la etapa de carga de la información técnica de los proyectos al sistema y que en cuanto terminen con este proceso, se elaborarán las cédulas y notas técnicas.

Otro dato que hay que resaltar, es que hace un mes aproximadamente se instaló la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado, la cual tiene entre sus facultades, la de vigilar la deuda pública del estado, para así rendir cuentas claras a la población oaxaqueña, por ello en el documento piden que se respeten los procesos en tiempo y forma.

Además el documento menciona que resulta inconcebible que la mayoría de los proyectos de inversión pública autorizados, no estén validados y listos para ser ejecutados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario