Accidentes de motocicletas se mantienen, la causa es la falta de precaución

-Socorrista de la Cruz Roja en Tuxtepec, dijo que es indispensable que tomen las precauciones al momento de manejar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador del área de socorristas de la Cruz Roja, Celso Ramón Ortela, señaló que a pesar de que los accidentes van a la baja, los de motocicletas se mantienen y son debido a la falta de precaución al momento de manejar.

En el mes de enero registraron 176 accidentes, y en febrero la cifra bajo y solo tuvieron 151 accidentes atendidos en todas las áreas, sin embargo los de motos son los que más se presentan, ya que del total un 50% son de motocicletas, y en algunos hay menores que resultan lesionados.

Las causas de los accidentes de motocicletas son por la falta de precaución, el rebasar por la derecha, el poco uso de implementos de seguridad como casco, rodilleras, y otros más, así como andar más de 2 personas en una moto.

Puntualizó que anteriormente se reportaban más accidentes en donde el alcohol estaba involucrado, sin embargo tras los diversos operativos disminuyeron mucho.

Pidió a los ciudadanos, tomar las precauciones necesarias y más en caso de traer menores de edad, debido a que son ellos que en ocasiones resultan más afectados en caso de un accidente.

