Valle Nacional podría ser auditado por la ASF al no comprobar 33 mdp del ejercicio 2018

-Señala el edil que pese a que las comunidades manejan sus recursos han surgido inconsistencias por facturas falsas.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Con la presencia de 70 autoridades auxiliares de Valle Nacional, el presidente Rey Magaña García realizó la instalación del Consejo de Desarrollo Social y Municipal para las obras prioritarias, además de dar a conocer la cifra correspondiente a este ejercicio.

Ahí mismo el edil reconoció que pese a que ahora son las comunidades las que manejan los recursos, Valle Nacional está propenso a ser auditado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) debido a que no se han comprobado alrededor de 33 millones de pesos del ejercicio 2018, año en que estaba al frente Álvaro Hernández Méndez, como Presidente Municipal.

Por otro lado también señaló que han surgido inconsistencias en la comprobación de pagos de algunas comunidades al presentar facturas falsas, lo que podría generar problemas fiscales ante Hacienda, por lo que hizo un llamado a los Agentes a conducirse con rectitud, asegurando que la Federación está detectando irregularidades por lo que en Contraloría tampoco aceptarán estas facturas apócrifas en caso de ser detectados.

Aunque no explicó de qué manera se busca sancionar a quien recurra a estas prácticas, Magaña García anunció que se crearán convenios con las mismas autoridades para que puedan comprobar todos los gastos generados en sus obras y comentó, que es obligación fiscal el que las autoridades comprueben ya que es un recurso público.

De esta manera informó a los presentes que a su municipio le corresponden más de 36 millones de pesos, desglosando el IVA y el ISR, por lo que acto seguido se dieron a conocer las cifras que le toca a cada colonia y a cada comunidad, una vez acordado que los recursos se repartirán por número de habitantes, además de que se aportará un recurso de un millón de pesos para Protección Civil, en caso de desastres naturales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario