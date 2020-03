Tom Hanks y su esposa contraen COVID-19

El actor Tom Hanks ha comunicado a través de sus redes sociales que ha sido contagiado de coronavirus, durante su visita a Australia.

El y su esposa la actriz Rita Wilson han sido diagnosticados con el COVID-19, por lo que ahora se encuentran atendidos. Señaló que han estado cansados, con dolores de cabeza y que han tenido todos los síntomas.

