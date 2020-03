No se puede estar “importando” gente para integrar el gabinete: César Morales

-El Diputado Priísta Jorge Villacaña respaldó el nombramiento de Carolina Monroy en el Despacho de Gobierno

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Existen muchas mujeres oaxaqueñas con la capacidad de ocupar cargos importantes dentro de la estructura del gobierno del estado, por ello el Diputado Local por el PT César Morales Niño, dijo no estar de acuerdo en que se estén “importando” a gente para integrar el gabinete sólo para cubrir favores políticos.

Señaló que no es posible que se haya nombrado a Carolina Monroy como Jefa de Despacho del Gobierno, quien es familiar directa del ex Presidente de la República Enrique Peña Nieto y del actual Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, manifestó que espera que Murat Hinojosa recapacite sobre esta situación.

Esta declaración la hizo luego de los cambios que se hicieron en SECULTA, SINFRA, COPLADE y en el Despacho de Gobierno, en dónde se respetó el género que había en cada una de estas dependencias y es que Carolina Monroy es originaria de Atlacomulco, EdoMex y fue alcaldesa de Metepec.

Por su parte el Diputado Priísta y Presidente de la Mesa Directiva Jorge Villacaña Jiménez, dijo que el gobernador tiene la facultad de hacer los cambios necesarios en las secretarías y determinar quién tiene las capacidades para desempeñar los cargos que comprenden el cuerpo de gobierno del estado.

Sobre el nombramiento de Carolina Monroy, Villacaña Jiménez comentó que más allá de su origen, tiene que ver la confianza que le tenga el gobernador y el trabajo que ha venido desempeñando en Oaxaca, en dónde ha vivido los últimos tres años.

