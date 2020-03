Se destapa otro caso de acoso sexual en el COBAO

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles se destapó otro caso de acoso sexual en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, ahora fue en el plantel 02 de El Espinal, en donde los estudiantes protestaron en contra de maestros con un “tendedero” con cartulinas donde plasmaron sus denuncias.

Según los reportes hasta el lugar arribó una agente del Ministerio Público de la región, en la unidad de Género, para dar atención psicológica a las alumnas y asesorarlas por si deciden denunciar formalmente.

Cabe mencionar que este plantel se suma al de Pueblo Nuevo, Etla, Putla y Huatulco, en donde las alumnas han acusado a profesores de acoso sexual, y en donde ya han sido cesado de sus funciones 11 docentes por estos hechos según palabras del mismo director general del sistema COBAO Rodrigo González Illescas.

