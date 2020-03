Puebla informa que un hombre dio positivo por COVID-19, aunque no tiene síntomas

La Secretaría de Salud de Puebla registró un primer caso de coronavirus COVID-19 en la entidad, aunque no presenta síntomas de la enfermedad, por lo que solo se considera portador.

La dependencia estatal dijo que se trata de un hombre de 47 años de edad, que llegó procedente de Italia a la ciudad de Puebla por trabajo en la automotriz Volkswagen.

“Aunque esta persona dio positivo a las pruebas aplicadas, en estos momentos no presenta evidencia clínica del padecimiento, por lo que se considera un portador asintomático”, explicó la secretaría en un comunicado, por lo que el paciente estará en aislamiento y bajo observación en un hospital privado por 14 días.

De acuerdo con las autoridades, el hombre estuvo en contacto con un grupo de trabajadores de la planta armadora, quienes también estarán en aislamiento domiciliario durante el tiempo en el que el virus genera manifestaciones.

En tanto, Volkswagen informó en un comunicado que el paciente estuvo en contacto con 40 colaboradores de Puebla y Guanajuato, a quienes se les solicitó permanecer en cama para evitar contacto con más población y trabajadores.

“Adicionalmente estamos trabajando con este grupo para generar la base de datos de las personas con las cuales estuvieron en contacto posterior a la capacitación”, expuso la automotriz.

En México, hasta ahora solo existen 7 casos confirmados por coronavirus COVID-19 más este caso asintomático.

