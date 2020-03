Presentan plataforma DIDI para taxis en Oaxaca

-Funcionará por el momento en la capital y la intención es que opere en todo el estado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), presentó la plataforma DIDI Taxi, con la cual se dará servicio a la población de los valles centrales, esto debido a que muchas personas suelen pedir transporte público de alquiler por medio de aplicaciones digitales.

La Secretaria de Movilidad Mariana Nassar Piñeyro, mencionó en conferencia de prensa, que DIDI es una plataforma tecnológica moderna, que dará mayor seguridad y transparencia a los usuarios y a los choferes, además dijo que es tiempo de que los taxistas utilicen una plataforma de este tipo, por lo que se lanzó para ellos.

Por su parte el Jefe de Operaciones de DIDI Juan Andrés Panamá, dijo que esta empresa es líder en el mercado, pues al año realizan alrededor de diez mil millones de viajes y su más cercano competidor hace menos de la mitad, asimismo indicó que tienen muchos socios usuarios y choferes, con los cuales se podrían dar hasta quince tipos de servicio.

La aplicación debe ser descargada en los dispositivos móviles, para ello hay dos perfiles, el de conductor y el de pasajero, el usuario solicitará una unidad para un viaje, el conductor tendrá que estar en modo “disponible” para poder ver a los pasajeros que soliciten un servicio, el usuario debe especificar si su pago será en efectivo o con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

En esta presentación estuvo presente el Gobernador Alejandro Murat, quien dio a conocer que esta aplicación inicia operaciones en Oaxaca con más de 500 concesionarios, tan solo de la región de los valles centrales, por el momento este servicio se dará en la ciudad de Oaxaca de Juárez, aunque señaló que la intención que esta aplicación se use en toda la entidad.

El mandatario oaxaqueño dijo que con esto las familias de los choferes podrán tener mejores ingresos, que permitan tener un mejor nivel de vida. Cabe hacer mención que en otras ocasiones se ha comentado que UBER pretendía operar en Oaxaca, sin embargo esta empresa desmintió dichos rumores.

