Oaxaca es nuestro motivo y nuestra razón para trabajar veinticuatro horas al día: IMM

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- La caravana DIF continúa su paso por la región del Istmo, y llegó también a San Pedro Huilotepec, donde en un ambiente de algarabía y fiesta, autoridades y habitantes del municipio, recibieron con entusiasmo a la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, y su equipo de trabajo, así como al gabinete social del gobierno del estado.

“Me siento muy contenta de estar con ustedes, acercando los servicios de la Caravana Salud para Todas y Todos, así como otros apoyos que son de suma relevancia para las familias de San Pedro Huilotepec, y que gracias al trabajo en equipo con la autoridad municipal y la administración que encabeza mi esposo, Alejandro Murat Hinojosa, son una realidad” subrayó.

Margarito Moreno Desalez, presidente municipal de San Pedro Huilotepec, agradeció el apoyo brindado en la presente administración, ya que dijo, este municipio siempre había permanecido al margen de los apoyos gubernamentales; “Pero actualmente, gracias al compromiso de Alejandro Murat Hinojosa y a su esposa, Ivette Morán de Murat, Huilotepec recibe entre aplausos y sonrisas, un parque digno, en beneficio de nuestras niñas y niños, así como la atención gratuita de las unidades médicas” asentó.

Dicha gira de trabajo consistió en la entrega de un parque infantil, así como en la atención de las y los habitantes de San Pedro Huilotepec con las unidades móviles de medicina general, oftalmología y prevención infecciosa “patitas”; así como la entrega de actas de nacimiento gratuitas, balones deportivos para distintas disciplinas, tabletas electrónicas y donación de comics “Cazadores” para la prevención del abuso infantil, sumando así una inversión superior a los 900 mil pesos.

Por su parte, Ángela García Palacios, presidenta del Comité DIF municipal de San Pedro Huilotepec, reconoció el trabajo de la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, asimismo, agradeció el rescate de los espacios públicos para el sano esparcimiento de las niñas, niños y adolescentes del municipio.

Continuando con la gira de trabajo por la región del Istmo de Tehuantepec, el delegado regional del Sistema DIF Oaxaca, Jesús Muñoz en compañía de Armando Mendicuti, director del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO), encabezó en la localidad de la Ventosa, en el municipio de Salina Cruz la Caravana de la Salud para Todas y Todos, donde entregó sillas de ruedas hospitalarias, kits de aseo personal y actas de nacimiento gratuitas; asimismo entrego constancias de capacitación por parte del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET).

Armando López Mendicuti, titular del INJEO entregó tabletas electrónicas a estudiantes con promedio de excelencia y exhorto a los alumnos a continuar con su preparación académica, ya que dijo. – “La juventud de hoy es el futuro de mañana, por ello es de suma relevancia estar preparados para ser el cambio que Oaxaca necesita” señaló. Durante este evento Mendicuti, entrego paquetes tecnológicos al IEBO N° 43, por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA) los cuales fortalecerán su desarrollo académico dentro de las aulas sumando así una inversión de 325 mil pesos en esta localidad.

Finalmente, la Caravana de la Salud para Todas y Todos, arribo al Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, con la representación de Armando López Mendicuti, titular del INJEO, municipio en el que se brindaron servicios médicos gratuitos en el área de medicina general, odontología, ginecología y oftalmología.

Reafirmando el compromiso del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa con la salud de las y los oaxaqueños, ¡Porque Juntos y en Familia, Sí Podemos!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario