Locatarios acusan a ambulantes de invadir espacios en mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez

-Señalan que ex funcionarios del ayuntamiento capitalino y del gobierno del estado, tienen puestos ambulantes

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios del mercado 20 de noviembre y Benito Juárez, manifestaron su inconformidad hacia el comercio ambulante, sobre todo porque están invadiendo más espacios en inmediaciones del inmueble, incluso señalan que los inspectores de comercio son quienes están asignando los espacios para que se instalen, situación que afecta a quienes se encuentran al interior de dicho mercado.

Agregaron que hay es funcionarios municipales que tienen puestos ambulantes y que hace ocho años, presentaron un proyecto para construir un estacionamiento, el cual las autoridades municipales no han querido llevar a cabo.

Los locatarios manifestaron que no están en contra de que los comerciantes ambulantes vendan sus productos, lo que les molesta es que están en desigualdad con relación al ambulantaje, pues los comerciantes del mercado pagan impuestos, mientras que los ambulantes no, asimismo indicaron que a diferencia de los ambulantes, ellos no traen productos chinos, sino que buscan que la derrama económica se quede en el estado.

Una de las locatarias, manifestó que al principio de la administración de Oswaldo García Jarquín aL frente del ayuntamiento capitalino, le entregaron un proyecto para resolver esta situación, proyecto que dijeron, ni siquiera las autoridades han podido realizar, incluso dijeron que dicho proyecto lo entregaron en las propias manos del edil, y no ha hecho nada hasta el momento.

Otra de las molestias de los locatarios, es que hace unos días el Director de Gobierno del ayuntamiento capitalino Robert Gordon Mowers Montañez, declaró que son los propios locatarios quienes están invadiendo espacios con puestos ambulantes, por ello piden una disculpa de parte del funcionario municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario