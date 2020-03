Todo listo para pre-inauguración de estadio GPV, en Tuxtepec

-Además de una rodada que saldrá del parque Hidalgo, habrá un evento artístico y posteriormente el torneo de barrios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la final del conocido torneo de barrios, será pre inaugurado el próximo 22 de marzo el estadio Gustavo Pacheco Villaseñor en el municipio, y este miércoles los organizadores dieron a conocer las actividades que se van a realizar previo al torneo.

Uno de los organizadores Alberto Chávez López, dijo que antes del torneo habrá una rodada que inicia en el parque Hidalgo y terminará en el estadio, posteriormente habrá un evento artístico con la participación de estudiantes de varias escuelas y posteriormente, será la pre inauguración.

Como en todo partido y debido a que se espera un lleno total en el estadio, ya se diálogo con las diversas corporación es policíacas para que resguarden y brinden la seguridad a los asistentes, pero además, se contará con estudiantes de enfermería del Conalep que estarán al pendiente en caso de que ocurra algún incidente especialmente en niños, debido a que esperan temperaturas altas.

Aunado a esto, elementos de tránsito del estado van a estar al pendiente de la vialidad en el municipio, e informaron que habrá disponibilidad de unos 350 taxis para las familias que deseen acudir.

Otro de los organizadores Javier Pacheco Villaseñor dijo que a construcción del estadio empezó hace poco más de 14 años, y será el más grande que haya en el estado de Oaxaca, actualmente tiene capacidad para 18 mil personas y posteriormente se busca ampliarlo para que tenga capacidad para más de 22 mil personas.

Así mismo, de manera personal puntualizó que el estadio ayudará a activar la economía de la región.

Invitaron a la población a que acuda a la final de barrios el próximo 22 de marzo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario