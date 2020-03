Inicia venta de boletos de la rifa del avión presidencial en Oaxaca

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Comenzó la venta del avión presidencial, muchos para guardar como recuerdo histórico y otros pare ver si es realidad la rifa o no, aunque también están los que argumentan que con la fortuna que obtengan buscarán acabar con la pobreza de las comunidades indigenas oaxaqueñas.

En este mundo de compradores, también existieron los escépticos que al conocer el precio del boleto que supera los 500 pesos, afirmaron que solo esta al alcance de los políticos, clase alta o de los influyentes.

Pues es de todos sabido que con 500 pesos, muchos dan de comer a su familia al menos 3 días.

Por lo que algunos se reservaron y afirmaron que comprarían el boleto hasta que no haya cámaras, por su propia seguridad, por que no quieren ser victimas de algún hecho delictivo.

Israel, que es boletero en el centro histórico, aceptó que desde que empezó la venta, la serie se han empezado a comprar en cachitos, por que la gente anda amolada.

Dijo que es algo inédito este sorteo, por que no se trata de un lotería normal, si no se trata de una rifa donde habrá 100 premios de 20 millones de pesos.

Por su parte Marta Eugenia Toledo, que compró uno de los cachitos, dijo que adquirió el boleto por que quiere apoyar la causa común que hay detrás de la rifa que es dotar de equipo, medicamentos y terminar de construir los hospitales en comunidades rezagadas.

Eusebio Martinez afirma que si se ganara el premio, primero pagaría sus deudas y el resto lo usaría para ayudar a los niños que se quedaron sin escuela tras el terremoto.

Mientras que Domingo Sánchez, pidió no especular, no levantar faltas expectativas, respecto a lo que puede hacer alguien con el premio, por que primero hay que ganar la rifa y luego con el dinero en la mano, definir que hay que hacer, “decir que se va hacer con algo que no tienes, sala tu suerte”, enfatizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario