Inaugura Director del IEEPO encuentro Deportivo y Cultural “Benito Juárez”, en Guelatao

-La justa deportiva se lleva a cabo en el marco de las actividades conmemorativas por el CCXIV del Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas

San Pablo Guelatao, Oax. 11 de marzo de 2020.- En el marco de las actividades conmemorativas por el CCXIV del Aniversario del Natalicio del Licenciado Benito Juárez García, con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal inauguró el encuentro Deportivo y Cultural que lleva el nombre del Benemérito de las Américas, en el cual participan escolares de diversos planteles de la Sierra Norte.

En un ambiente de fiesta y hermandad, en la plaza cívica de Guelatao, dio inicio el tradicional evento que se ha convertido en un espacio de sana convivencia para que los habitantes de cada población estrechen lazos y fomenten el deporte, la disciplina y el trabajo en equipo.

Ante el presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán (ULADI), Mauricio Cruz Vargas y del edil de Guelatao, Federico Hernández Ramírez, autoridades municipales, civiles y militares, así como los contingentes de competidores, Ángel Villarreal resaltó que por trigésima ocasión se realiza la conocida como Copa IEEPO, en la que compiten diferentes escuelas de la región serrana a quienes convocó a jugar con limpieza y respeto.

Se refirió también a los Símbolos Patrios y a los valores cívicos que en un marco de inclusión, igualdad y desarrollo humano e integral de las y los alumnos, han adquirido particular importancia en el actual modelo educativo que impulsa el Gobierno Federal y respalda el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Expresó sentirse orgulloso de las niñas y niños de la Sierra Juárez, quienes gracias al trabajo de sus maestras y maestros aman a su patria y añadió que este año el IEEPO impulsará acciones “para que las mexicanas y mexicanos del futuro tengan la conciencia de lo que representan cada uno de los símbolos patrios, que nos unen como nación”, dijo.

Por su parte, el alumno de la Escuela Primaria Benito Juárez, Jesús Alexis García Pérez -quien es ciego-, en nombre de sus compañeros leyó en sistema braille y tradujo en lengua zapoteca el juramento deportivo, comprometiéndose a participar con respeto y lealtad, cumpliendo con el reglamento.

Luego de desfilar junto con los contingentes deportivos, en la cancha principal, acompañado de las bandas de música y de guerra, el Director General del IEEPO realizó el tiro inaugural del encuentro, que se desarrolla durante dos días y reúne a contingentes de Ixtlán, Villa Alta y la Zona Mixe, que contenderán en las disciplinas de básquetbol ramas infantil y juvenil, con la participación de 252 estudiantes; además de certámenes de oratoria y poesía.

El ganador del certamen de declamación participará en el evento oficial a efectuarse próximo 21 de marzo.

