Goméz Mont revela lo terrible que vivió a lado de su ex

Ines Gómez Mont es una de las mujeres de la televisión mexicana más querida por el público, con su inigualable estilo y su aparente vida llena de felicidad, pareciera que nada puede salir mal para ella, pero no siempre fue así.

En 2009, la conductora recibió la noticia de que sería madre de tres hijos, un embarazo complicado que la dejó en cama 6 meses, sin el apoyo de su en ese entones pareja Javier Díaz.

En una entrevista con la conductora Mónica Noguera, Inés rompió el silencio sobre los duros momentos que pasó junto al padre de sus hijos.

Inés dijo que Javier Díaz le dejó de hablar debido a su triple embarazo, como si ella lo hubiese planeado, incluso él se enojó con ella y le dejó de hablar.

“Él tomó la postura de dedicarse a la fiesta y a hacer sus cosas, y yo como que medio me hacía cargo de Inecita (su hija mayor), mi mamá me ayudaba…y fue entonces cuando, él la verdad es que no, tenía las amenazas de aborto y él nunca estuvo”.

Además agregó que el empresario se la pasaba jugando PlayStation, mientras ella cuidaba a sus hijos, se desaparecía por meses mientras ella tenía que hacerse cargo de sus hijos, pero ella no entendía que estaba pasando.

La conductora aclaró que Javier Díaz no pagó la casa que el presumía haberle dado, ella siempre trabajó, mientras esperaba que el tuviera éxito en sus negocios.

Desde hace un tiempo Inés ha hecho presión para que el empresario se haga cargo de sus hijos, quien ni siquiera se preocupa en llamarlos el día de su cumpleaños, aunque el asegura que sí los quiere ver.

