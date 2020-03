Garantizada seguridad para visitantes a la Feria anual de Valle Nacional

-El Regidor de Seguridad señaló que las diferentes corporaciones se coordinarán durante estos días para la tranquilidad de la gente.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Regidor de Seguridad Pública en Valle Nacional Marcelo Santos Meneses, informó a este medio de comunicación que tras haber sostenido una mesa de diálogo con las diferentes corporaciones policíacas, se llegó al acuerdo de coordinar la vigilancia durante la Feria 2020 de esta población, garantizando así la seguridad de la ciudadanía así como la de los visitantes.

De esta manera explicó que además de la policía municipal también estará participando la policía vial y estatal, así también otras corporaciones más policíaca de los municipios cercanos que siempre han brindado estos apoyos, así también dijo que se ha solicitado que haga presencia la Guardia Nacional para darle más certeza a la ciudadanía y puedan pasar estas fiestas de manera tranquila.

Ante rumores sobre la presencia de personas armadas que deambulan a altas horas de la noche por el centro de la población, detalló Santos Meneses que hay una persona desaparecida, pero dijo desconocer si es por estos mismos motivos y comentó que hasta el momento, solo ha habido psicosis pero no ha habido denuncias, sin embargo dijo que están atentos ante cualquier eventualidad que afecte la vida social de los Vallenses.

Por último añadió que en esta fiesta se pretende resguardar la integridad de las personas, por lo que dijo garantizar la seguridad de todos los que asistan a esta fiesta, pues indicó que Valle Nacional siempre ha sido un pueblo tranquilo y cálido con los visitantes.

