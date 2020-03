En los últimos 2 meses, atiende bomberos 15 incendios en pastizales

-Por las altas temperaturas, es posible que se sigan presentando

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Las altas temperaturas en la región y sobre todo en el municipio, así como la falta de precaución de los ciudadanos han provocado que se presenten algunos incendios en pastizales, siendo alrededor de 15 los que ya ha atendido el cuerpo de bomberos.

El Encargado de la Estación de Bomberos, Lucio Ramírez, señaló que estos incendios se presentan en los lotes baldíos, y la mayoría son provocados debido a que los ciudadanos al quemar basura no toman las precauciones necesarias, y pidió hacer las guardarrayas y más cuando hay domicilios cercanos.

En los últimos días por la temporada alta aumentaron los incendios, pero bajan cuando el clima cambia, por lo que hizo un llamado a las personas para que tomen las precauciones necesarias debido a que durante los próximos meses, se espera que las temperaturas aumenten considerablemente.

El último incendio que se presentó fue la tarde de este martes en el muro boulevard, sin embargo no pasó a mayores ya que no había viviendas cercanas.

Así mismo el Encargado de la estación, hizo un llamado para que no hagan llamadas falsas, ya que este martes hicieron 2 y el personal se movió al lugar que les reportaron, por lo que pidió a los padres de familia hablar con sus hijos para evitar estas llamadas.

