DH en Tuxtepec, sin recibir quejas de estudiantes que sean víctimas de acoso

-La titular de la Comisión Regional señaló que estarán al pendiente de lo que ocurra

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras diversas acusaciones y señalamientos que han hecho estudiantes de algunos planteles del COBAO, de que han sido víctimas de acoso por parte de los maestros, la Presidenta de la Comisión Regional de Derechos humanos Mahatma Gandhi, Adail Nolasco Cabañas dijo que hasta el momento no tienen reportes de casos que ocurran en la región.

Señaló que han estado al pendiente de lo que ocurre en varios planteles del estado, sin embargo en la Comisión no tienen ninguna queja de estudiantes que hayan sido víctimas de acoso, “estamos pendiente de la situación, así mismo en su momento cuando vemos un problema grave nosotros buscamos a las personas para que denuncien”.

Invitó a las personas a que denuncien en caso de que sean víctimas de violencia en sus escuelas, y así darles el acompañamiento para que denuncien, y además puntualizó que lo importante es escuchar la versión de ambas partes.

Agregó que últimamente las denuncian que hacen en redes sociales o medios de comunicación las retoman y han buscado a los involucrados y se han coordinado con la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos del estado de Oaxaca, para atender los casos.

Y es que hasta el momento son varias las estudiantes que han denunciado supuesto acoso por parte de los profesores, y la dirección general ha optado por separar del cargo a los catedráticos involucrados.

