Detiene la Fiscalía de Oaxaca a probable feminicida en la Mixteca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró cumplimentar orden de aprehensión contra un individuo señalado como probable responsable del delito de feminicidio agravado cometido en la localidad de San Lorenzo Victoria, Silacayoápam, región Mixteca.

La aprehensión del imputado fue cumplimentada el 9 de marzo de 2020, en el Hospital Civil General Doctor Aurelio Valdivieso” Oaxaca de Juárez, debido a que su estado de salud es reportado como grave por auto infligirse lesiones con arma de fuego, después de haber privado de la vida a la víctima.

El imputado se encuentra bajo resguardo policial, para garantizar que no pueda evadir la acción de la justicia, informó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con la carpeta de investigación 8220/FMIX/SILACÁYOPAM/2020, aproximadamente a las 21:00 horas del 5 de marzo de 2020, el probable feminicida se encontraba en su domicilio particular en compañía de la víctima. Sin embargo, tras discutir con ella, la lesionó con un objeto punzo cortante (cuchillo), en diversas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte. Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia inició una exhaustiva investigación -a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca-, logrando cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

