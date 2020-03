Coronavirus Covid-19 es declarado como pandemia por la OMS

Con fuente Forbes

En conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que esta decisión se da luego de estar evaluando el brote de coronavirus “y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”.

“Por lo tanto, hemos evaluado que # COVID19 puede caracterizarse como una pandemia”, señaló el jefe de la OMS.

Esto después de que el luens advirtiera que la “amenaza de una pandemia se volvió muy real”, ya que ha contaminado 110,000 personas en el mundo.

Más de 121,500 personas han sido infectadas por el coronavirus en todo el mundo y 4.383 han muerto, según un recuento de Reuters.

Ciento dieciocho países han reportado infecciones fuera de China. La República Democrática del Congo informó de su primer caso, mientras que por primera vez murieron personas en Indonesia, Líbano y Panamá por el virus.

