Brinda atención integral Cobao a estudiantes del plantel 02 Espinal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de marzo de 2020.- Derivado de las denuncias realizadas por alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 02 Espinal, sobre presuntos actos constitutivos de algún delito de violencia de género de tipo sexual en el ámbito escolar cometidos por docentes de la institución, la Dirección General informa que se recibieron cuatro quejas de estudiantes y se abrió una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La mañana de este miércoles 11 de marzo, la Coordinación Jurídica del Cobao y personal del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se presentaron en el plantel 02 con la finalidad de atender integralmente a las estudiantes, a quienes se les brindó atención psicológica y orientación jurídica.

En atención a los señalamientos expuestos por las estudiantes, el Cobao señaló que se han privilegiado los derechos de las integrantes de la comunidad estudiantil, por tal motivo se realizó un recorrido por los 33 grupos y una reunión con las afectadas, en donde directivos de la institución y personal de la FGEO escucharon sus demandas para darles puntual atención.

La Dirección General del Cobao, a través de su Coordinación Jurídica ha recibo las cuatro quejas a fin de iniciar los procedimientos para determinar las responsabilidades que resulten, y garantizar el acceso de las alumnas a la justicia.

Asimismo, ha reiterado su compromiso de brindar el acompañamiento a las alumnas que decidieron denunciar ante las autoridades ministeriales sobre los hechos presuntamente constitutivos de algún delito de violencia de género de tipo sexual en el ámbito escolar.

El Cobao trabaja coordinadamente con la instancia de procuración de justicia para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre estos hechos.

La comunidad escolar del Cobao puede denunciar de manera anónima hostigamiento o acoso al número telefónico 951 501 51 60 extensión 1110.

