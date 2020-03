Aprueba congreso llamar a comparecer a directivos de COBAO por casos de acoso

-La iniciativa fue presentada por el Diputado Noé Doroteo

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local por el PT Noé Doroteo Castillejos presentó una iniciativa, para que comparezcan los funcionarios de la unidad de educación media superior del gobierno del estado y del nivel de educación tecnológica, para que informen los casos de acoso que se han presentado en los planteles educativos.

El objetivo de dicha comparación es que los directivos informen a los legisladores sobre el número de acosos que se han presentado, cómo lo han atendido y qué acciones tienen contemplado llevar a cabo para evitar que se sigan presentando más casos en la entidad.

Esta iniciativa fue aprobada por el pleno del congreso con 31 votos a favor, por lo que sólo resta que se fijen las fechas en que los representantes de los sub sistemas del nivel medio superior del estado asistan a comparecer ante las comisiones de derechos humanos y educación de la legislatura local.

El legislador petista dijo que la denuncia que hicieron las alumnas de los planteles, sirvió para que este tipo de casos se hiciera público, por ello las felicitó por haber tenido el valor de levantar la voz, asimismo dijo que la postura del sindicato del COBAO de no permitir este tipo de acciones es buena, de ahí la importancia de que los directivos comparezcan ante el poder legislativo.

Y es que la semana anterior se registraron tres denuncias de acoso sexual en tres planteles distintos del sistema COBAO, situación que provocó que en uno de los planteles suspendieran al profesor señalado en Huatulco y que la Agencia Estatal de Investigaciones detuviera al maestro del plantel de Nazareno Etla.

