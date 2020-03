Con una gran sonrisa, Yalitza Aparicio festejó la graduación de su novio

Yalitza Aparicio hizo un espacio en su apretada agenda para acudir a la graduación de su novio, André Montes Fuentes, en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Publimetro.com

A pesar de que la celebridad de 26 años se mantiene hermética sobre su actual relación amorosa, su pareja presume constantemente el cariño que ambos se tienen en redes sociales; por ello, el joven no ha dudado en divulgar una postal del acto de culminación de sus estudios al que su novia asistió para demostrarle su apoyo.

En el retrato publicado en su cuenta en Instagram este domingo 8 de marzo, la actriz nominada al Oscar luce una gran sonrisa mientras intenta capturar una selfie con su amado para inmortalizar el importante logro. Además, en la instantánea se puede ver al cirujano dentista posando en su toga y birrete al lado de la activista, quien usó un cómodo vestido gris y una chamarra de mezclilla.

Asimismo, en otra fotografía, un orgulloso Montes Fuentes se autorretrató en compañía de Aparicio, algunos amigos y familiares.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario