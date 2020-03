Con su tour “Hecho en México”, Alejandro Fernández se presentará en Oaxaca

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte de su gira “Hecho en México”, Alejandro Fernández se presentará el próximo 30 de abril en el Auditorio Guelaguetza de la capital Oaxaqueña.

Oaxaca es una de las 13 ciudades que conforman el tour de el potrillo en este 2020, y entre las cuales también están Ciudad de México, Guadalajara, Tepic, Morelia, Aguascalientes, Torreón, Acapulco y Mérida.

Los fanáticos oaxaqueños ya se encuentran a la espera de esta fecha para poder cantar los éxitos del hijo de Vicente Fernández y que a través de los años, ha incursionado en varios géneros musicales pero que sin duda alguna ha demostrado su talento en la música ranchera, ganándose así la aceptación del público a pesar de los escándalos en su carrera.

Hasta el momento se sabe que los precios de los boletos oscilan entre los mil y 6 mil pesos, para su presentación en el Auditorio “Guelaguetza” el próximo 30 de abril.

