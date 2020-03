Siguen investigaciones en caso de Arturo García, familia con poca comunicación: Fiscal

-Instruyó al nuevo vicefiscal en la Cuenca, darle seguimiento al homicidio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A casi 3 meses del homicidio de quien fuera Presidente de Jalapa de Díaz Arturo García, el Fiscal General de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez señaló que ha instruido al vicefiscal de la Cuenca Xavier Terán, para que le de seguimiento a este homicidio, para que pronto tengan resultados.

Puntualizó que es un caso que deben de aclarar y que han hecho varias diligencias, además de que han informado a varias instancias como la Fiscalía General de la República, que les ha pedido información, y reiteró que harán todo lo necesario para aclarar este hecho.

“La familia, por los sucesos anteriores, por los hechos, no tienen todavía mucha comunicación con la Fiscalía General, a pesar de eso es nuestra obligación realizar diligencias. Yo he pedido a través del vicefiscal a la propia familia que confíe en la fiscalía, la fiscalía no hace actividades fuera de lo que marca la ley, nuestro único objetivo es la resolución de casos”.

Cabe hacer mención que el pasado 23 de diciembre fue asesinado el Presidente municipal Arturo García, dos meses antes, el 24 de octubre fue detenido por el presunto delito de desaparición forzada y vínculos con el crimen organizado.

