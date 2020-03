Polarización que sirve

Con fuente Milenio/Leopoldo Gómez

La concurrencia de las marchas del domingo y el paro de mujeres de ayer serán referentes obligados en la historia del movimiento feminista en México.

Una comparación entre las primeras planas de los diarios nacionales de estos últimos días y las de años anteriores muestra la relevancia que han adquirido las protestas y exigencias de las mujeres.

Y lo mismo se observa en los espacios informativos de la radio y la televisión. Detrás de esos reclamos está la realidad de injusticias y violencia que secularmente han padecido las mujeres, a la que se sumaron los recientes feminicidios, tristemente emblemáticos, como los de Ingrid Escamilla y la niña Fátima. Además, creo que la relevancia y la visibilidad que adquirió el tema no puede entenderse al margen del debate de las últimas semanas. Incluso me atrevería a decir que la polarización de puntos de vista resultó útil para las mujeres en tanto socializó su causa.

Las declaraciones del Presidente y sus señalamientos sobre el uso de la causa por los conservadores, su diálogo con Frida Guerrera en “la mañanera”, el manejo político de la situación que efectivamente hicieron sus opositores y los enfrentamientos en las redes, pusieron a todo México a hablar del tema y le dieron una visibilidad que difícilmente hubiese logrado de otra manera.

Las encuestas muestran lo mucho que esto permeó en la opinión pública. Como lo documentó el encuestador Alejandro Moreno, el porcentaje de personas que afirmaron que celebrarían el Día Internacional de la Mujer aumentó significativamente en un año, como también sucedió con quienes se consideran feministas.

Y aunque todavía quedan rezagados ante las mujeres, los saltos más grandes se observan entre los hombres. Si atendemos a estos datos, el movimiento podría estar empezando a permear entre ellos. Habrá que ver si esta tendencia se mantiene y se extiende con el tiempo. Pero lo que es un hecho es que, al menos en parte, el impacto registrado en la opinión pública fue potenciado por el debate y por el choque de posiciones de las últimas semanas.

