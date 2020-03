Niñas, niños y adolescentes, el centro del proceso educativo: Francisco Ángel Villarreal

-En Matías Romero y Ciudad Ixtepec abanderó el Director General del IEEPO a escoltas y entregó mobiliario y equipo a planteles del Istmo

Ciudad Ixtepec, Oaxaca. 10 de marzo de 2020.- El Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal presidió en los municipios de Matías Romero y Ciudad Ixtepec, el abanderamiento a 87 escoltas, la entrega de mobiliario a 58 escuelas y una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), así como el equipamiento tecnológico a 15 telesecundarias, en beneficio de un total de 12,779 estudiantes.

Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en gira de trabajo por la región del Istmo, afirmó que el Mandatario Estatal ha emprendido una gran tarea junto con el magisterio de Oaxaca para mejorar las condiciones de trabajo de las y los alumnos, niñas, niños y adolescentes, quienes son el centro del proceso educativo.

De esta manera, indicó que en una labor conjunta entre los tres niveles de gobierno se impulsa la enseñanza de calidad y se atienden requerimientos como la dotación de mobiliario que no se realizaba desde hace 12 años, además de dar respuesta, de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Oaxaca a las peticiones de los diferentes niveles educativos.

En esta ocasión, se ejerció un monto total superior a los 2 millones 534 mil pesos en el mobiliario y equipo, de los cuales, en Ciudad Ixtepec el Director General del IEEPO entregó un millón 669 mil 362 pesos en lotes de mesas y sillas, equipos de sonido, pizarrones, pintura, instrumentos de banda de guerra y computadoras portátiles a 28 escuelas de nueve municipios en beneficio de 3 mil 380 estudiantes y 224 docentes.

También, al ser las telesecundarias, un modelo educativo que da servicios en zonas de alta marginación y proporciona a las y los alumnos las herramientas útiles para continuar su crecimiento académico o insertarse en la vida laboral, Ángel Villarreal realizó la dotación de equipo tecnológico, resultado de economías aplicadas en el Instituto, a 15 planteles de esta modalidad que atiende a un total de 11 mil 100 alumnos en la entidad.

Ante la diputada integrante de la LXIV Legislatura local, Aleida Serrano Rosado y el presidente municipal de Ciudad Ixtepec, Rogelio Cheng López, informó que a la fecha, se han dotado de estos apoyos a 119 escuelas telesecundarias, proporcionándoles equipamiento de telecomunicaciones para recibir la señal de televisión educativa, beneficiando a 6,210 alumnos y 451 docentes. En el marco del evento, se abanderaron a 40 escoltas.

Apoyos educativos para 30 escuelas de Matías Romero

Antes, en Matías Romero, en un acto efectuado en el parque Daniel González Martínez, el Director General del IEEPO hizo entrega de mobiliario y equipo a 30 escuelas y una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), en beneficio de aproximadamente 3 mil 189 alumnos y 180 docentes, de siete municipios, con una inversión de 1.7 millones de pesos y presidió el abanderamiento de 47 instituciones educativas.

Acompañado del presidente municipal del lugar, Alfredo Juárez Díaz y la diputada local Diputada Local del Distrito XI Matías Romero Avendaño de la LXIV Legislatura del Estado de Oaxaca, Migdalia Espinosa Manuel, resaltó que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa está comprometido con el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes, lo cual solo será posible a través de la educación.

Los planteles educativos que recibieron los apoyos se ubican en los municipios de Salina Cruz, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huilotepec, Santo Domingo Chihuitán, Unión Hidalgo, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero Avendaño, Santa María Chimalapa, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi, Barrio de La Soledad y San Juan Mazatán.

A los eventos asistieron autoridades municipales, directores de los planteles educativos, estudiantes, madres y padres de familia y representantes del sector ferrocarrilero.

