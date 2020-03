Joy Huerta habla de su vida familiar junto a su esposa e hija

Joy Huerta abrió su corazón y se sinceró sobre el gran momento que vive en lo profesional y en lo personal.

La cantante aseguró que se encuentra feliz y plena con, la familia que ha logrado formar junto a su esposa Diana Atri sus mascotas y su hija Noah.

“Estoy agradecida que tengo a mi esposa, a mi nena, que tengo salud, que ellas están plenas y llenas de salud y de vida”, expresó en en entrevista con People la intérprete de ¡Corre!

Con respecto a cómo vive la maternidad, Joy Huerta comentó que no es fácil, pero sin duda tiene el mejor apoyo, su familia.

“Ser madre es una labor en la que se aprende día con día(…) Por fortuna tengo un grupo de apoyo bastante grande: mi familia”, apuntó.

Por otro lado, Joy comentó que todas las experiencias y situaciones que vivió en el pasado, la ayudaron a ser quien es hoy como persona, por lo que no borraría nada.

“Si pudiera viajar en el tiempo y cambiar mi pasado no cambiaría nada”.

Hay que recordar que hace poco Diana Atri compartió un contundente mensaje tras todo el acoso que ha recibido, dejando claro que no quiere ser famosa.

