Ex candidato a la presidencia de San Antonio de la Cal, exige nuevas elecciones

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El ex candidato a la presidencia municipal de San Antonio de la Cal Juan Carlos Pascual Diego, denunció que los magistrados favorecieron al supuesto ganador Alfonso Vásquez Santiago, ya que en la contienda electoral estuvo plagada de irregularidades.

El ex candidato a consejal reconoció que el día de la elección hubo disparos de arma de fuego y que a él le fue retirada su lona junto con su pizarrón donde los ciudadanos emitían su voto.

Argumentó que esta fue una artimaña del supuesto ganador Alfonso Vasquez Santiago quien intimidó a la gente que estaba favoreciendo con los votos a su candidatura.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades electorales, para que se convoquen nuevamente a una elección extraordinaria en su comunidad y que se respete el voto de cada uno de los ciudadanos, para ser representado en este período.

