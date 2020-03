Especialistas señalan que cultivos peligran por agrotóxicos en Oaxaca

-Otra problemática que se esta viviendo con el uso de agroquímicos en la actividad agrícola, es que también ha incrementado la mortandad en las abejas.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), demanda que es fundamental actualizar la normatividad sobre el uso de plaguicidas y de agrotóxicos en general, definir claramente las sanciones por la venta de productos prohibidos.

Debido a esto, se debe terminar con la distribución subsidiada de herbicida se insecticidas por instituciones del Estado y favorecer el desarrollo de los sistemas de producción tradicional y sustentable, la utilización de semillas criollas y la producción orgánica y agroecológica.

Jaime Rendón Von Osten, investigador del CCMSS, afirma que los plaguicidas son productos químicos fabricados exprofeso para matar a un organismo y son peligrosos para quienes están expuestos al uso de estos compuestos y para quienes consumen productos que contienen estas sustancias.

