En 2020 4 mujeres asesinadas en la Cuenca; feminicidios son prioridad asegura Fiscal

-Aseguró que en el último mes han detenido a 6 feminicidas en el estado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita al municipio de Tuxtepec, el Fiscal del estado Rubén Vasconcelos Méndez dio a conocer que en este 2020 llevan 20 homicidios dolosos en la región, además de 4 ataques contra mujeres, siendo una de las regiones más violentas en los últimos 3 años.

Entrevistado sobre los feminicidios que se han presentado en los últimos meses, puntualizó que hay una prioridad en la detención de los feminicidas y en el último mes lograron detener a 6, y este lunes por la noche detuvieron al presunto responsable de los homicidios de 3 mujeres en Santiago Ixtayutla, de los cuales 2 eran niñas, “estamos contra todos los feminicidas, quiero asegurarle a la población de Tuxtepec, pero sobre todo a las oaxaqueñas que nosotros tenemos como prioridad la investigación y resolución de casos de homicidios de mujeres y feminicidios.

Así mismo dijo que la región de la Cuenca del Papaloapan es un foco de atención estratégica en donde se deben de hacer acciones permanentes, por eso, puntualizó que ha hecho diligencias en varios municipios como Ixcatlán, Jalapa de Díaz, “la fiscalía tiene un plan estratégico para intervenir en la cuenca, visualizando objetivos estratégicos”, puntualizó

Estas declaraciones fueron en el marco de la presentación del nuevo vicefiscal en la Cuenca Xavier Terán, quien ha sido coordinador de homicidios en la fiscalía de delitos de alto impacto, demás ha sido titular de la unidad contra el secuestro en el estado; así mismo presentó al nuevo Comandante regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, Antonio Carrillo, aseguró que estos cambios son parte de un reajuste en la mayoría del personal de la vicefiscalía.

