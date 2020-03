Campesinos de valles centrales y la costa toman cd. administrativa y cd. judicial

-También participan autoridades municipales para exigir al gobierno del estado que libere los recursos en materia de infraestructura

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Campesinos de las regiones de valles centrales, la costa, tomaron las instalaciones del Ciudad Administrativa, debido al incumplimiento por parte de las autoridades del gobierno del estado, así lo dio a conocer el Representante de estos campesino Tomás Bazaldú.

En esta manifestación también participan presidentes y presidentas municipales, quienes piden que se liberen los recursos para obras de infraestructura que se acordaron con el gobierno del estado y que hasta el momento no se le ha dado cumplimiento, además dijeron que también están bloqueando Ciudad Judicial.

Los manifestantes afirmaron que en caso de no ser atendidos, bloquearían los cruceros del aeropuerto y el de la VolksWagen, situación que provocaría un caos vial en la capital oaxaqueña.

Tomás Bazaldú dijo que son alrededor de dos mil personas las que participan en esta manifestación, cabe mencionar que en el caso de las personas que vienen de la costa, salieron la noche del lunes rumbo a la ciudad de Oaxaca para participar en esta jornada de protesta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario