Cambios en el gabinete de Murat, SEGEGO sigue sin ser tocada

-Hubo cambios en SECULTA, SINFRA, COPLADE y el Despacho de Gobierno

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Tras varios días de especulación sobre algunos cambios en el gabinete del gobernador Alejandro Murat, este martes se anunciaron a las personas que estarán al frente de SECULTA, SINFRA, COPLADE y en el Despacho de gobierno.

A SECULTA llega Karla Villacaña, quien sustituye a Adriana Aguilar Escobar, en SINFRA su titular será a partir de hoy Javier Lazcano Vargas, en sustitución de Fabian Sebastian Herrera Villagómez, cabe mencionar que Lazcano Vargas era el Coordinador General de COPLADE, en esa dependencia ahora estará Jorge Toledo Luis, en el Despacho de Gobierno queda Carolina Monroy en lugar de Jorge Gallardo.

El Gobernador Alejandro Murat fue el encargado de anunciar estos cambios en su equipo de trabajo y de tomar la protesta de ley a los nuevos integrantes de su gabinete, a quiénes les pidió que sigan trabajando en beneficio de las y los oaxaqueños, también reconoció el trabajo que hicieron los funcionarios que hoy dejaron sus cargos.

Pese a que muchos sectores y organizaciones han manifestado la poca operatividad por parte de la Secretaría de la General de Gobierno (SEGEGO), esta dependencia sigue sin cambios.

