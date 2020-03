Barcelona y Real Madrid toman medidas de prevención por coronavirus

Los clubes más grandes de España anunciaron una serie de medidas para evitar el contagio del CoVid-19.

Directvsports.com

La crisis del coronavirus afectó a Barcelona y Real Madrid en todos sus estamentos y ambos clubes decidieron tomar una serie de medidas para prevenir el contagio de esta enfermedad, que afecta a gran parte de Europa y el mundo.

Barcelona emitió un comunicado en el que expresa que “dada la situación generada por la transmisión del coronavirus, y con el objetivo de preservar la protección e integridad de sus socios, peñistas, aficionados, deportistas, visitantes y empleados, el FC Barcelona ha asumido las indicaciones y las recomendaciones preventivas de las autoridades sanitarias competentes”. A continuación, desarrolla una serie de medidas puntuales que el club llevará adelante a partir de ahora.

“El Club seguirá la evolución de esta emergencia sanitaria para prever otros posibles afectaciones internas y externas , lamenta las molestias que estas acciones puedan ocasionar y agradece por adelantado la comprensión, la predisposición y la colaboración de todos para afrontar esta situación excepcional”, concluye.

Además de disputar a puerta cerrada dentro de dos semanas el partido ante el Valencia, Real Madrid canceló la rueda de prensa de Zidane previa a la visita a Eibar prevista para el próximo jueves y tampoco permitirá el acceso a los periodistas durante quince minutos en la última sesión antes del partido como suele ser habitual.

