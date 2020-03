Atiende el Cobao de manera integral a alumnas del plantel 06 Putla; han sido separados del cargo cuatro docentes

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) informó que derivado de las denuncias realizadas por alumnas del plantel 06 Putla de Guerrero, por presuntos actos constitutivos de algún delito de violencia de género de tipo sexual en el ámbito escolar cometidos por docentes de la institución, desde el lunes 9 de marzo se separaron del cargo a cuatro docentes.

El Cobao ha privilegiado la atención integral de las estudiantes, con la finalidad de salvaguardar sus derechos y garantizar su acceso a la justicia. Por ello, desde el lunes personal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), asistió al plantel 06 en donde brindó atención psicológica y asesoría jurídica a las estudiantes.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la dirección del plantel 06 Putla de Guerrero dio parte a la Coordinación Jurídica y a la Dirección Académica del Cobao a fin de iniciar los diversos procedimientos para deslindar las responsabilidades que resulten.

Por tal motivo, los cuatro docentes señalados como responsables fueron separados del cargo, los casos se turnaron a la comisión mixta disciplinaria del Cobao, integrada por la parte patronal y sindical, a fin que resuelva lo procedente.

La institución educativa mantiene una estrecha coordinación y colaboración con las instancias de procuración de justicia para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre estos hechos.

El Cobao ha puesto a disposición de la comunidad escolar el número telefónico 951-501-51-60 extensión 1110, en el cual las estudiantes pueden denunciar de manera anónima. Asimismo, garantiza la libertad de expresión de las alumnas y brinda el respaldo institucional así como el acompañamiento integral.

Con acciones concretas el Cobao refrenda su política de cero tolerancia a la violencia de género.

Comentarios

