Aprehende Fiscalia a probable homicida de la masacre de una madre y sus dos hijas en Ixtayutla

–El probable responsable identificado como M. Q. H., alias “El Goku”, fue detenido la noche del pasado 9 de marzo, en el estacionamiento de Plaza Bella y presentado ante el Juez de Control, en la región de la Costa.

–Se le imputan los delitos de homicidio calificado con ventaja, tentativa de homicidio y lesiones calificadas; hechos cometidos el 25 de enero de 2020.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de marzo de 2020.- Luego de una exhaustiva investigación efectuada por personal multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la noche del pasado 9 de marzo de 2020, se logró la aprehensión de M.Q.H., alias “El Goku”, señalado como probable responsable de haber privado de la vida a dos niñas y a una mujer, el pasado 25 de enero de 2020, en jurisdicción de Santiago Ixtayutla, región de la Costa.

Tras este lamentable hecho que conmocionó a la sociedad oaxaqueña, la Institución de procuración de justicia emprendió una ardua investigación, logrando obtener datos suficientes para la identificación del probable responsable, quien fue aprehendido por agentes estatales de investigación en el estacionamiento de Plaza Bella, Santa María Atzompa, siendo presentado de forma inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió.

De acuerdo con la carpeta de investigación 2908/FCOS/PINOTEPA/2020, el 25 de enero de 2020 -aproximadamente a las 16:00 horas- en el interior de un domicilio particular ubicado en la comunidad del Huamuche, Santiago Ixtayutla, el probable responsable llegó acompañado de tres personas más, disparando con una escopeta contra las víctimas, las cuales perdieron la vida como consecuencia de los impactos recibidos.

Las víctimas tenían dos y siete años de edad, respectivamente (cuyos nombres se reservan por ley); así como una tercera más, quien fue identificada como T. Q. M.

Tras ser llevado a audiencia este 10 de marzo, el probable responsable –a quien se le imputan los delitos de homicidio calificado con ventaja, tentativa de homicidio con ventaja y lesiones calificadas- se acogió al plazo constitucional ampliado, mismo que fenece el próximo 12 de marzo, permaneciendo en tanto en prisión preventiva.

La Fiscalía General refrenda su firme compromiso que casos como éstos y ninguno que atente contra la integridad de niñas, niños y mujeres queden impunes y reitera su convicción de presentar ante la justicia a quien o quienes atenten contra sus derechos. ¡Por ti y tu familia, no bajaremos la guardia!

