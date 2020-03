Ante los retos financieros a nivel internacional, AMH convoca a fortalecer el desempeño fiscal en Oaxaca

-El Mandatario Estatal consideró indispensable promover la disciplina financiera, rendición de cuentas y el gasto ordenado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de marzo de 2020.- Al realizar la Instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria e inaugurar la Jornada de Capacitación para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo un llamado a cerrar filas y blindar la economía de la entidad con un mejor desempeño fiscal y el fortalecimiento de unas finanzas sanas.

Durante este encuentro realizado en el Centro de Convenciones de Oaxaca, el Jefe del Poder Ejecutivo aseveró que ante los retos financieros a nivel nacional e internacional, hoy “todas y todos estamos obligados a trabajar y promover la disciplina financiera, la rendición de cuentas, el gasto ordenado con sensibilidad social, prudencia y responsabilidad”.

“Lo que importa aquí es que le vaya bien a Oaxaca”, afirmó al tiempo de señalar que el reto es fortalecer a la entidad consolidando estrategias que permitan optimizar el gasto, potenciar las haciendas públicas locales y mejorar la distribución.

Señaló que esta premisa, asumida desde el primer día de su gestión, ha permitido saldar las deudas a corto plazo. “Como saben, recibimos una deuda a corto plazo de más de cuatro mil millones de pesos de la administración anterior, y este año cerraremos por debajo de los dos mil millones. La proyección es que antes de concluir mi administración no dejemos deudas a corto plazo”, dijo.

De esta manera, Murat Hinojosa celebró la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria que involucra a los tres ámbitos de gobierno, y pone énfasis en el ordenamiento de las haciendas municipales para que eleven su recaudación y creen una base más eficiente para el gasto municipal.

El Gobernador también celebró la asistencia de las autoridades de 50 municipios con mayor dinamismo hacendario, que durante dos días serán capacitadas para que puedan implementar mecanismos que contribuyan al ejercicio de haciendas públicas sanas, transparentes y ordenadas.

Asimismo, el Mandatario Estatal agradeció el compromiso de Banobras para llevar a cabo la aplicación de tres mil millones de pesos en infraestructura, con lo cual se busca impulsar la economía estatal.

En su oportunidad, el director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos de Banobras, Antonio García Carreño, reiteró el compromiso con el Gobierno de Oaxaca para seguir brindando financiamiento y asistencia técnica a los municipios de la entidad.

Señaló también que para Oaxaca se tienen para autorizar 570 créditos municipales que contribuirán al desarrollo de la entidad.

El titular de la Secretaría de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez-Girón, expresó que el Consejo de Coordinación Hacendaria, instalado la mañana de este martes, buscará una mayor independencia de los recursos de la Federación para generar una nueva realidad en Oaxaca.

“Lo importante es realizar un ejercicio hacendario entre la entidad y los municipios que nos permita cumplir la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal y, muy particularmente, la Ley de Disciplina Financiera para el Estado y para los municipios”, subrayó.

Al señalar que los ingresos públicos con los que Oaxaca dispone son insuficientes ante la brecha de rezago que durante décadas se generó respecto a otras entidades, expresó que esta Jornada también busca proponer acciones de modernización a los sistemas de recaudación locales, actualizar los Catastros municipales, y promover el cobro de derechos de agua y el recaudo del impuesto predial, toda vez que en estos dos últimos, Oaxaca sigue ocupando el último lugar a nivel nacional.

Asimismo, destacó la suma de esfuerzos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Sefin para llevar a cabo esta actividad.

