AMLO recibe a Duque en Palacio Nacional

El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, inició su visita de Estado a México al reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador para conversar sobre temas de la agenda bilateral.

La Jornada

Duque llegó poco antes del mediodía a Palacio Nacional, al cual ingresó por la puerta de honor, donde ya lo esperaba López Obrador y una guardia para hacerle los honores a la investidura del mandatario colombiano.

Por la parte mexicana, en la comitiva que acompaña en la recepción a López Obrador, se encuentra el canciller, Marcelo Ebrard, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la titular de Economía Graciela Márquez y el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

En tanto, por la delegación colombiana participan la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, la Jefa del gabinete, María Paula Correa Fernández, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario