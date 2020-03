Alrededor de 13 colonias de Tuxtepec, sin priorizar obras

-El CODESOM, se integrará el viernes y tienen hasta el jueves para presentar su solicitud

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de obras Alfonso Clara Ortela, señaló que ya recibieron 128 solicitudes de los comités de las diversas colonias y comunidades, para priorizar sus obras y con esto sean beneficiadas en el Consejo de Desarrollo Social Municipal (codesom), sin embargo algunos presidentes no han priorizado sus obras.

De las 141 colonias registradas, 13 no han presentado su obra, y son las colonias Ulises Ruiz (Paz y Progreso), María Luisa, el fraccionamiento La Esperanza, la colonia Nicolás de Bari, Costa Verde, la colonia Santa Bárbara, fraccionamiento Geso, el fraccionamiento Modelo, la colonia Nueva Antequera, la Arboledas, la Rufino Tamayo y el Sureste Primera etapa.

Estas colonias tienen hasta el próximo jueves para que entreguen su solicitud, y en caso de hacerlo no serán contempladas para obras, durante este año. Sin embargo las 74 comunidades ya presentaron las solicitudes de sus obras.

El Director destacó que en este año se van a asignar 154 millones 744 mil 956 pesos para las obras que serán priorizadas, un millón menos que lo que se ejecutó el año pasado, debido a que la Secretaria de Bienestar hace los cálculos basados en los índices de pobreza, por lo tanto al disminuir estos índices, el monto que disminuyo 1 millón 197 mil 730 pesos.

Así mismo dio a conocer que la instalación del Codesom, se va a realizar el próximo viernes, por lo tanto hizo un llamado a los presidentes de colonias para que entreguen las actas de priorización.

