San Cristóbal F.C. acaricia título tras derrotar al CLUB Valle F.C, en partido de ida

-La vuelta será el próximo domingo 15 de marzo en el campo Manuel Hernández de San Cristóbal la Vega, donde se definirá a las campeonas del futbol femenil de la liga Vallense.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- En plena conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo la final de ida del futbol femenil en Valle Nacional, entre el equipo de Valle F.C y el club de San Cristóbal la Vega, regalando un partido cardiaco para la afición que se encontraba presente en la unidad deportiva de la Escuela Preparatoria.

Y es que desde un inicio las locales trataron de imponer su juego a base de toques a balón cruzado, logrando orquestar una jugada que terminó en gol por parte de la refuerzo Tuxtepecana Jacqueline Van Vollenhoven abriendo el marcador para la alegría de los aficionados que apoyaban con todo al equipo Vallense.

Sin embargo, las chicas visitantes lejos de desanimarse comenzaron hacer su juego y gracias a la garra que mostraban en cada disputa por el balón, lograron empatar el partido por conducto de Inés José Pérez quien tras un golpe a ras de suelo logró vencer a la guardameta para romper el balón en las redes.

Sin embargo, las cosas no pararon ahí y es que las de San Cristóbal se fueron con todo al frente encerrando las de Valle en su propia cancha lo que le valió la oportunidad para que de nueva cuenta la número 5 Inés José Pérez se hiciera presente marcando el segundo gol, poniendo ahora a San Cristóbal al frente.

En el tiempo complementario las cosas no pararon ahí, ya que de nueva cuenta las visitantes lograron romper la marcación defensiva del Valle FC y en esta ocasión fue Lizeth Mora Ramírez, quien anotó el tercer y cuarto gol dejando al equipo Vallense en terapia intensiva y alejándose del título, por lo que tendrá que jugarse el todo por el todo en el Manuel Hernández de San Cristóbal la Vega el próximo domingo a las 10 de la mañana.

Lamentablemente la violencia verbal se hizo presente a través de insultos misóginos en contra de las chicas visitantes, por parte de algunos pseudoaficionados que se metían con todo con las jugadoras sobre todo de San Cristóbal, por lo que se espera que el próximo domingo esta situación no vuelva a ocurrir pues la directiva ha anunciado en continuas ocasiones que es a través del deporte lo que se está buscando, para que los jóvenes no busquen otro camino como el de la violencia.

Comentarios

