Reportan a Sax, de La Maldita Vecindad, en estado crítico de salud

Eulalio Cervantes, mejor conocido como Sax, se encuentra en estado crítico de salud debido a una grave enfermedad que padece desde hace tiempo.

Este lunes el rock mexicano recibió una triste noticia, y es que La Maldita Vecindad compartió un comunicado a través de todas sus redes sociales en el que informa que su integrante Eulalio Cervantes, mejor conocido como Sax, se encuentra en estado crítico de salud debido a una grave enfermedad que padece desde hace tiempo.

“[email protected], emitimos este comunicado para informarles con mucho pesar que nuestro carnal Sax se encuentra en estos momentos en un estado crítico de salud derivado de un padecimiento con el que ha batallado desde hace algún tiempo”, escribió la agrupación.

En el comunicado, la banda también pidió a sus fans “buenas vibras y energía” para la pronta recuperación de Sax.

