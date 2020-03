Remodelación de Independencia será por etapas y con inversión de 25 mdp: Dávila

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila, afirmó que la remodelación que se tiene contemplada sobre la avenida Independencia entre Matamoros y Morelos del proyecto participativo 2020 donde se busca ampliar las banquetas, se hará por etapas, pues apuntó que se busca a toda costa evitar afectar la economía de los comerciantes de esa zona, por lo que explicó que se busca hacer una planeación estratégica para que se haga en el menor tiempo posible.

Resaltó Bautista Dávila que la idea esa recaudar los 100 millones de pesos en pago de Licencias, impuesto predial, agua potable y alcantarillados, pues dijo que un 25% será destinado a este proyecto, por lo que espera que la ciudadanía contribuya con sus pagos para lograr este objetivo que beneficiará a los Tuxtepecanos.

Ante las probables afectaciones que se pudieran dar en algunos sectores comerciales que ocupan esta calle, como el acceso a los comercios y los servicios de fletes y pasajes que ahí se encuentran, comentó el Edil que se buscan diseñar estrategias para que nadie salga perjudicado.

Por otro lado mencionó que existe un plan piloto para el embellecimiento del Paso Real, por lo que dijo esperar que este proyecto lo hayan priorizado los contribuyentes y esté contemplado dentro del próximo conteo participativo, para que de esta manera se unifique a un solo proyecto.

