Recomienda IEEPO a escuelas prevenir afectaciones a la salud de los escolares por calor

-Por su edad, las y los estudiantes son vulnerables a situaciones como golpes de calor, insolación y cuadros de deshidratación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de marzo de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) recomienda a las autoridades escolares emprender las acciones necesarias para prevenir padecimientos y enfermedades que afecten a la salud de la comunidad educativa, ante el periodo de calor que se registra en la entidad.

Una de las principales medidas son las actividades de educación física, que deben desarrollarse de preferencia en los planteles educativos a las 9:00 de la mañana, con la finalidad de evitar la exposición de los estudiantes en espacios descubiertos entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando los rayos del sol son más intensos.

El IEEPO, que dirige Francisco Ángel Villarreal, recomendó tener los salones con las ventanas y puertas abiertas con la finalidad de que las y los alumnos cuenten con mayor ventilación; así como promover la hidratación constante en ellos, que se mantengan en lugares frescos o a la sombra.

Por su edad, los estudiantes son vulnerables a situaciones como golpes de calor, insolación, cuadros de deshidratación, enfermedades diarreicas, agotamiento y daños en la piel, de ahí la importancia de aplicar medidas preventivas.

En las y los estudiantes se debe procurar usen ropa ligera de algodón y colores claros, gorra, sombrero, sombrilla y bloqueador solar, además de hidratarse constantemente, consumir suficiente agua; ingerir frutas y verduras de temporada para mejorar su calidad de vida y fortalecer su nutrición.

Por otra parte, el Área de Protección Civil y Emergencia Escolar indicó que se brinda capacitación permanente para que el personal docente, administrativo y padres de familia conozcan los protocolos de seguridad que deben seguir ante un siniestro y puedan auxiliar a la población escolar.

Las autoridades pueden reportar incidencias o solicitar mayor información en el Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO, al teléfono 143 31 76 o establecer contacto a través del correo electrónico [email protected]

