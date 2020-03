Ordena Italia parálisis total del país por coronavirus

El gobierno de Italia ordenó “evitar los desplazamientos” y las concentraciones en toda el país debido a la epidemia de coronavirus.

La medida incluye la suspensión del campeonato de fútbol.

En la nueva y dramática medida destinada a detener la propagación del coronavirus, el primer ministro Giuseppe Conte dijo el lunes a periodistas que las medidas introducidas hace sólo dos días en gran parte del norte del país ya no eran suficientes y que tendrían que extenderse a toda Italia a partir del martes.

Conte también dispuso que los centros educativos permanezcan cerrados hasta el 3 de abril.

Estas nuevas medidas draconianas, de las que Conte no precisó las modalidades de aplicación, se detallarán en un decreto.

Italia es el segundo país más afectado después de China.

