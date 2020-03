Mujeres de la Asamblea de Pueblos, anuncian marcha y plantón en la CDMX

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de mujeres integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, anunciaron una movilización para exigir un alto a los feminicidios en Oaxaca.

En conferencia de prensa, informaron se tiene contemplada la participación de al menos 500 mujeres que se integrarán a un contingente de al menos dos mil personas de las ocho regiones del estado, quienes instalarán un plantón frente a palacio nacional, para demandar al Gobierno de la República se investigue y se castigue al Gobernador Alejandro Murat, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a su titular, Rubén Vasconcelos Méndez, de encubrir a los presuntos responsables de los asesinatos y agresiones hacia las mujeres.

Jaqueline López integrante del comité de organización informó que hasta la fecha el gobierno ha hecho “oído sordos”, ante las constantes agresiones y asesinatos de mujeres en la entidad.

Refirieron que actualmente el estado se encuentra en un estado de emergencia humanitaria y social por la gravedad de la corrupción, el incremento acelerado del crimen organizado, asesinatos, feminicidios, extorsión a policías estatales y ministeriales, así como la violación a los derechos humanos.

Señaló que será el próximo 18 de marzo cuando saldrán en caravana a la ciudad de México, por lo que extendieron la invitación a hombres y jóvenes que quieren justicia en la entidad y el país.

