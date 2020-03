Llaman a niños y jóvenes de la Cuenca con quemaduras, para hacerles cirugías reconstructivas

-Serán apoyados a través de la fundación Michou y Mau

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado del DIF en la Cuenca del Papaloapan, Uri Cruz Díaz, señaló que ya están recibiendo los expedientes de los niños y jóvenes que tengan quemaduras en su cuerpo y así sean apoyados con la Fundación Michou y Mau.

Explicó que desde la semana pasada están buscando candidatos, y aunque no tienen una buena respuesta, esperan que sean más los niños y jóvenes que se beneficien con cirugías reconstructivas.

Dijo que pueden acudir a la oficina y llevar el expediente con fotografías, así como un reporte médico, para que lo envíen a Oaxaca y posteriormente sean valorados y determinar si son o no candidatos a la operación.

Los interesados deben tener menos de 18 años de edad, su lesión debe ser mayor a un año, si ya fue sometido a un procedimiento quirúrgico debe tener más de 12 meses, así mismo presentar documentos como el acta de nacimiento, la CURP, la credencial de elector del responsable y fotografía de la quemadura en diversos lados.

Posteriormente van a dar la fecha de la cirugía, e informarán cuántos serán intervenidos en todo el estado.

