Las mujeres no se mueven de los espacios ganados: Laura Estrada

Redacción

La diputada local por Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, informó que las mujeres oaxaqueñas no serán movidas de los espacios que han ganado, a lo largo de una lucha histórica, que ha costado vidas y sufrimiento, pero que hoy rinde frutos.

Lo anterior –dijo- porque como representantes populares y herederas de la lucha por los derechos de las mujeres, desde el Congreso Local, las diputadas han aprobado reformas que aseguren a las mujeres su derecho a participar en la vida pública de Oaxaca, sin ser agredidas ni discriminadas.

Como ejemplo –señaló- se reformó la Ley Orgánica Municipal de la entidad, para que, en caso de que una presidenta municipal o regidora, por cualquier motivos renuncie o deje el cargo, el Ayuntamiento estará obligado a garantizar que otra mujer ocupe esos puestos.

También, se aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para que exista paridad entre mujeres y hombres, en las secretarías y direcciones del gobierno del estado, en el Poder Judicial de la entidad y organismos autónomos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario