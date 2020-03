No solo las alumnas, también personal de las escuelas sufre violencia de género

-Después de las conferencias se han acercado algunas mujeres para denunciar que son víctimas de acoso

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Regidora de equidad y género, Beatriz Rivadeyra Ramos, señaló que el año pasado iniciaron con la campaña “la calle es nuestra y el transporte también”, para que las estudiantes denunciaran si sufren algún tipo de violencia, y debido a que detectaron algunos casos, decidieron llevar las conferencias al personal directivo, detectando que también el personal de las escuelas son víctimas de violencia de género.

Dijo que las pláticas las han llevado a algunas universidades, y también presenten llevarlas a instituciones de nivel medio superior, y posterior a las conferencias que ya impartieron algunas mujeres les han informado que han sufrido acoso laboral.

Explicó que las mujeres desconocen que son víctimas de acoso, por lo tanto las canalizan con derechos humanos para que sean orientadas para que puedan denunciar.

Después de cada conferencia son 2 o 3 las mujeres que se acercan con ellos para pedir orientación y sobre todo ayuda psicológica.

Esta campaña la calle es nuestra y el transporte también” empezó el año pasado con la finalidad de evitar que las estudiantes sufrieran algún tipo de violencia tanto en las escuelas como por parte de los choferes de urbanos, y tras llevar talleres y conferencias notaron que son las estudiantes del conalep, las que más sufren violencia.

