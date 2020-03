Instagram: ya están disponibles los mensajes directos en versión web

En octubre del año pasado se filtró información sobre el proyecto de Instagram de integrar mensajes directos a su plataforma de escritorio, al iniciar el año la aplicación incorporó la función solo para algunos usuarios ya que estaba en una fase de prueba, pero a partir de este semana la plataforma liberó la actualización para todos los que usen Instagram en su computador.

Aunque en un principio Instagram fue pensada como una aplicación exclusiva para móviles, en 2016 se creó su versión web, pero esta no contaba con un espacio para enviar mensajes directos ni con otras funciones de la versión móvil.

Poco a poco la plataforma ha ido incorporando aspectos de la aplicación del celular a la del computador para facilitarle el uso a los usuarios.

