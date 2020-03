Incautan tonelada de cocaína en Chiapas presuntamente llegaría a Tuxtepec

NSS Oaxaca

Oaxaca.- Elementos de la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detuvieron a un hombre con más de una tonelada de cocaína en Chiapas.

Los hechos ocurrieron cuando personal militar y del Servicio de Administración Tributaria establecidos en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, en el municipio de Huixtla, Chiapas, efectuaron una revisión de rutina a un tractocamión, procedente de Tapachula y presuntamente con destino a la ciudad Tuxtepec, Oaxaca.

El uso de equipo de rayos gamma permitió detectar anomalías en el contenido de la carga. Por ello, los elementos militares optaron por llevar a cabo una revisión más detallada y localizar mil 285 paquetes que contenían un polvo blanco con características propias a la cocaína.

La sustancia asegurada tendría un precio estimado en el mercado de 319 millones 643 mil 750 pesos, por lo que se afecta de manera significativa las actividades de las organizaciones criminales, señaló la Guardia.

Por este hecho se detuvo al conductor, quien junto con el automotor y lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

