“Espero que por su dichosa lucha, la cara no me quede marcada”, dice policía herida por feministas

Una mujer policía que participó en las labores de seguridad durante la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, celebrada este domingo 8 de marzo en la Ciudad de México, resultó lesionada en el rostro a causa de un petardo.

Lucero San Juan, elemento de la Policía capitalina compartió en su cuenta personal de Facebook un mensaje en el que describe el miedo que siente al desempeñar su trabajo.

“Muchas veces me han preguntado que si no me da miedo ser ‘POLICÍA’ que es muy arriesgado y pues el único miedo que tengo es el de no llegar a casa y poder abrazar a mi mamá y a toda mi familia”

Además relata el coraje que tiene al recibir malos tratos por parte de las manifestantes sin importar que sean mujeres quienes se encuentran detrás de un uniforme.

“Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres”, se lee en su publicación.

Además, mientras cumplía con su trabajo las feministas lanzaron explosivos, uno de ellos impacto en su rostro que le provocó una herida en su cachete derecho por lo que espera que no le quede una cicatriz.

“Las feministas me quemaron el día de ayer y yo solo deseo poder sanar y que por su dichosa ‘lucha’ la cara no me quede marcada. Espero en un futuro poder ver esta publicación y reírme de esto”, finaliza su publicación.

Cabe destacar que durante la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, efectuada este domingo en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina reportó un saldo de 38 personas lesionadas.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia estatal dió a conocer que el contingente estuvo conformado por más de 80 mil mujeres.

Además de cuatro policías lesionadas con quemaduras, heridas en manos, piernas y brazos y una de ellas con posible fractura de tibia y peroné, fueron trasladadas a hospitales para su atención médica.

